قائد مدرسة يقطع أجازته المرضية لمتابعة سير العمل

سعيد العجل(صدى):

قطع قائد مدرسة ابتدائية ومتوسطة نعاش بمكتب تعليم المندق الأستاذ محمد عبدالله آل سفر إجازته المرضية ليمارس عمله بعد أن اصيب في حادث مروري مما استدعى الى اعطائه أجازة مرضية لمدة عشر أيام.

وأشار الاستاذ محمد عبدالله أنه حرص على قطع إجازته المرضية رغم توصية الأطباء بالتمتع بها حرصاً على سلامته، بعد أن تسبب حادث مروري في اصابته في اليد اليسرى واصابة ابنائه لكنه فضل أن يتواجد في المدرسة لمتابعة سير المدرسة مستشعراً الأمانة الملقاة على عاتقه.