تراجع أسعار النفط وسط توترات الشرق الأوسط

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وسط احتمالية فرض عقوبات أمريكية على إيران، وإطلاق عقود النفط الآجلة مقومة باليوان في الصين.

وانخفضت أسعار عقود خام برنت تسليم مايو بنسبة 0.35% إلى 70.20 دولار، في تمام الساعة 9:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما هبطت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.50% إلى 65.55 دولار للبرميل.

ومن المتوقع فرض عقوبات أمريكية على إيران بعدما أعلن ” ترامب ” أنه ربما ينسحب من صفقة نووية مع إيران بما قد يؤدي لوضع عقوبات على صادرات النفط الإيراني.