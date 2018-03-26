تراجع أسعار النفط وسط توترات الشرق الأوسط
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وسط احتمالية فرض عقوبات أمريكية على إيران، وإطلاق عقود النفط الآجلة مقومة باليوان في الصين.
وانخفضت أسعار عقود خام برنت تسليم مايو بنسبة 0.35% إلى 70.20 دولار، في تمام الساعة 9:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما هبطت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.50% إلى 65.55 دولار للبرميل.
ومن المتوقع فرض عقوبات أمريكية على إيران بعدما أعلن ” ترامب ” أنه ربما ينسحب من صفقة نووية مع إيران بما قد يؤدي لوضع عقوبات على صادرات النفط الإيراني.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 1 ساعة
هل يصمد الدولار أمام ضربة الصين القاتلة؟ اليوم حانت اللحظة التي طال انتظارها وحصلت العقود الآجلة على اختصار “INE” وبعد 20 دقيقة من الافتتاح تم إجراء 14 ألف عملية تداول. وتبدأ فترة تسليم العقود الآجلة الصينية من سبتمبر هذا العام وحتى مارس 2019 وتم تحديد أسعار عقود النفط القياسية عند 416 يوانا (65.8 دولار أمريكي) و388 يوانا و 375 يوانا للبرميل بحسب مواعيد التسليم. وتسعى الصين من خلال ذلك إلى التقليل من هيمنة الدولار الأمريكي على التعاملات التجارية النفطية لاسيما أن الدولار يعد العملة الوحيدة التي يتم بها تسعير النفط في البورصات وبالتالي فإن جميع عمليات التبادل التجاري بين المصدرين والمستوردين تتم بالعملة الأمريكية. ويرى المحللون أن إطلاق مثل هذه البورصة سيضعف آليات الحظر الأمريكي التي تعتمد على الدولار فى فرض حظر على بعض الدول.