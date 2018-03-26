كاميرات مراقبة توثق تحرش شاب بفتاة داخل بقالة بجدة
وثقت كاميرات المراقبة داخل بقالة تحرش شاب بفتاة، قيل أن الواقعة حدثت في إحدى بقالات محافظة جدة.
وأظهرت الكاميرات في البقالة الفتاة وهي تتجول داخل البقالة ليباغتها الشاب بحركة “مقززة” بيديه بعدما مرت من جانبه، لتعود إليه محاولة الاعتداء عليه وتوبيخه على فعله.
ولم يتسن لـ ” صدى ” التأكد من مكان تصويره بالضبط، إلا أن البعض أكد أن الحادثة وقعت في أحد إحياء جدة، وسط مطالبات للجهات المعنية بالتحقيق في المقطع وسرعة القبض على المتحرش لتطبيق بحقه العقوبة التي يستحقها جرّاء إقدامه على هذا الفِعل المشين.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1135 ] نشر منذ 11 دقيقة
اتمنى القاء القبض على هذا القذر واحيي الفتاة على شجاعتها والمفروض عليها الاتصال على الشرطة في نفس الوقت لابد من تقديمه للنيابة حتى ياخذ جزاءه ويرتدع غيره
الشاوي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 دقيقتين
لعنة الله عليه وعلى من رباه الكلب
البنت ارجل منه
حيوان قذر شاذ هذا مرقوع لو ما كان مرقوع كان ما سوى الحركه هذه
انا اجيبه لكم وادعس على وجهه الكلب واصوره فيديو بس خليني احصله اللءيم ابن اللءيم