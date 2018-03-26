كاميرات مراقبة توثق تحرش شاب بفتاة داخل بقالة بجدة

نايف السالم(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة داخل بقالة تحرش شاب بفتاة، قيل أن الواقعة حدثت في إحدى بقالات محافظة جدة.

وأظهرت الكاميرات في البقالة الفتاة وهي تتجول داخل البقالة ليباغتها الشاب بحركة “مقززة” بيديه بعدما مرت من جانبه، لتعود إليه محاولة الاعتداء عليه وتوبيخه على فعله.

ولم يتسن لـ ” صدى ” التأكد من مكان تصويره بالضبط، إلا أن البعض أكد أن الحادثة وقعت في أحد إحياء جدة، وسط مطالبات للجهات المعنية بالتحقيق في المقطع وسرعة القبض على المتحرش لتطبيق بحقه العقوبة التي يستحقها جرّاء إقدامه على هذا الفِعل المشين.