بالفيديو.. علا الفارس تتحدث في أول ظهور وتستعطف السعوديين بـ ” كانت مزحة “
تحدثت الإعلامية الأردنية علا الفارس في أول ظهور لها في وجهتها الجديدة، بعد أشهر من استبعادها عن العمل في قناة ” أم بي سي ” عن الهجوم الذي تعرضت عقب التغريدة المسيئة للمملكة عن نقل العاصمة الأمريكية إلى القدس.
وقال الإعلامية علا الفارس في استضافتها اليوم الاثنين على قناة ” فرانس 24 ” انا محسوبة على الإعلام السعودي ولم استهدف مجتمع وحبي الكامل للمملكة العربية السعودية، وإن قضية القدس هي قضية كل مسلم وعربي في هذا الكون.
وأضافت أن التغريدة التي كتبتها فهمت بشكل خاطئ وكانت ” مزحة ” والمقصود بها زيارته للقدس وليس للمملكة، وفوجئت بالهجوم من بعض الاشخاص الذين حاولوا تحوير التغريدة، متعجبة من تسليط الضوء على التغريدة ونسيان الموضوع الاساسي.
وتابعت الفارس لم اقصد أو أوجه أي إهانة للشعب السعودي وأرفض الطريقة التي تم تحوير التغريدة بها والشعارات التي اطلقت في ذلك الوقت، وأن نستقوي على بعض في مواقع التواصل الاجتماعي، واصفه إياه بالوضع غير الطبيعي.
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4812 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاك خير لاتحبينا وفكينا من شرك حنا عارفين دربنا ونحب بعض
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3003 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتهى الموضوع -وطلقوك بالثلاث- وماتجوزين لو رجعتي لنا-
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3127 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقول ربنا يوفقك بعيد عن مملكتنا الحبيبة
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 2 ساعتين
من شخصيتها مسترجلة
فيها نوع من الخشونة
وليست انثى روما نسية
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 2 ساعتين
آسفين ….يا بنت الاردن ..العزيز
خلصت الفلوس ….
ما فيش مصاري ……….. ى
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 2 ساعتين
كنت امزح بالله عليك (عذر اقبح من ذنب ) كنت امزح تشرشح فينا وتستهزي وكنت امزح ياسلام ( انتي طالق) .
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 2 ساعتين
طالق اعلاميا طبعا .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3833 ] نشر منذ 2 ساعتين
مزززحه هههههههههههه اش التصريفه ذي 😂😏
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 2 ساعتين
لما ذاقت طعم الفقر ..جت تقلقس
… صدق المثل الفرنسي.. جوع الدوق يلحقك
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3003 ] نشر منذ 2 ساعتين
طل القمر محلاه
مغرد[ عدد التعليقات: 1312 ] نشر منذ 1 ساعة
شكلها ولد مو حرمه شكلها صدق مسترجله
فلان الفلاني[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا تحبي السسسعوديه
ارسلك تأشيره عامله منزليه
تشتغلين عندي خدامه
والواى فاي مجاناً
كان زمان[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 55 دقيقة
كذابة في عينك ..
مقهورة من السعودية .. ليش .. أنسانة حاقدة ..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 53 دقيقة
أكثر العرب من إعلاميين وغيرهم … تجد قلوبهم حقد اسود على ابن البلد ويوارونه بألسنة كأنها الشهد …حتى اذا انتهت مصالحهم كشفوا عن حقيقتهم… فياليت المسؤلين يدركوا هذا… فالبلد فيه من هم اكفأ واحق …
ميكانيكي حوووووووت[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 29 دقيقة
الغريب ذي وكبيره في السن كيف تعيش حياتها وماتزوجت اقصد كيف نفسيتها مو لازم اشباع غريزه سبحان الله
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6570 ] نشر منذ 24 دقيقة
اللي انكسر مايتصلح
🦋[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 12 دقيقة
مزحه !! ماتترقع والله
لو قلتي غلطه احسن لك