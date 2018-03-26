بالفيديو.. علا الفارس تتحدث في أول ظهور وتستعطف السعوديين بـ ” كانت مزحة “

نورة الشهري(صدى):

تحدثت الإعلامية الأردنية علا الفارس في أول ظهور لها في وجهتها الجديدة، بعد أشهر من استبعادها عن العمل في قناة ” أم بي سي ” عن الهجوم الذي تعرضت عقب التغريدة المسيئة للمملكة عن نقل العاصمة الأمريكية إلى القدس.

وقال الإعلامية علا الفارس في استضافتها اليوم الاثنين على قناة ” فرانس 24 ” انا محسوبة على الإعلام السعودي ولم استهدف مجتمع وحبي الكامل للمملكة العربية السعودية، وإن قضية القدس هي قضية كل مسلم وعربي في هذا الكون.

وأضافت أن التغريدة التي كتبتها فهمت بشكل خاطئ وكانت ” مزحة ” والمقصود بها زيارته للقدس وليس للمملكة، وفوجئت بالهجوم من بعض الاشخاص الذين حاولوا تحوير التغريدة، متعجبة من تسليط الضوء على التغريدة ونسيان الموضوع الاساسي.

وتابعت الفارس لم اقصد أو أوجه أي إهانة للشعب السعودي وأرفض الطريقة التي تم تحوير التغريدة بها والشعارات التي اطلقت في ذلك الوقت، وأن نستقوي على بعض في مواقع التواصل الاجتماعي، واصفه إياه بالوضع غير الطبيعي.