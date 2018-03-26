بالفيديو.. سيدة الشاشة الخليجية ” حياة الفهد ” تشارك في فيلم سعودي جديد

أماني الغامدي(صدى):

نشرت ماكيرة المشاهير ” دالين عبدالله ” ، فيديو جديد يجمعها بسيدة الشاشة الخليجية ” حياة الفهد ” ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير” إنستجرام “.

وعلقت دالين على الفيديو قائلة: ” فيلم ” نجد ” يجمعني مع النجمه حياه الفهد سيده الشاشه الخليجيه من الفرحه لخبطت باللقب ما بيصير يا دالين وشكرا للمنتج خالد الراحج على مشاركتي لهذا العمل الجميل والجبار قريبا بالسينما السعودية “.

والجدير بالذكر أن الممثلة حياة الفهد، هي أحد أهم الممثلين، الذي ينتظر المشاهد العربي جديدهم كل رمضان، وقد ارتبط اسمها بعديد من المسلسلات الخليجية، حيث تقدم الفهد، كل عام، لجمهورها في الشهر المبارك أعمالاً مميزة.

وفي رمضان المقبل، ستقدم عملاً درامياً جديداً، يحمل اسم ” حصة قلم ” ويشاركها في البطولة كلٌّ من محمد جابر، زهرة الخرجي، باسم عبدالأمير، يعقوب عبدالله، مشاري البلام، حسين المهدي، عبير أحمد، نور الغندور، فوز الشطي، عبدالله الطليحي، إلهام علي، ياسة، رتاج العلي، شهد الكندري ونواف النجم.