بالفيديو.. نصرة الحربي توجه نصيحة للدكتورة خلود وفرح: الرزق بيد الله

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة السعودية نصرة الحربي ، نصيحة عبر مقطع فيديو نشرته بمواقع التواصل الاجتماعي ، للدكتورة خلود وزوجها أمين ، وايضا للفنانة فرح الهادي وزوجها عقيل ، عقب نشوب مشادات كلامية بينهم بالسوشيال ميديا بسبب الإعلانات .

وقالت نصرة في الفيديو ” فرح الهادي وعقيل أشوفهم ثنائي جميل جدا ، وخلود وأمين كمان رائعين جدا .. لكن كونكم الأثنين تطلعون السوشيال ميديا وتنشرون الغسيل وكل واحدة تدعي على الثانية ما يعقل ياجماعة ” .

وتابعت نصرة ، ” دكتورة خلود أنتي الكبيرة والعاقلة المفروض تتحلي بالصبر .. ولازم تسمعي من الطرفين يمكن يكون في وسطكم أحد قاعد ينقل لكم كلام ويحط لكم بهارات ” ،

واستطردت قائلة ” ما تخلي الناس تشمت فيكم .. الرزق من عند الله ولك منكم جمهور خاص وأنا من جمهوركم انتم الأثنين .. دكتورة خلود أنتي دارسة وواعية وبنت اصول وبنت الكويت وكمان فرح .. ما أتعودنا بنات الكويت يصير بينهم كده ” .