مركز طب الأسنان التخصصي بالرياض يزيد عدد مراجعيه وينهي قوائم الانتظار

سعيد العجل(صدى):

كشف مركز طب الأسنان التخصصي بشرق الرياض عن عدد المراجعين لشهر يناير وفبراير 2018م وبلغ عددهم 14856 مراجع ومقارنة بالعام الماضي بنفس الفترة فإن نسبة الزيادة تكون 67.06% وبهذا العدد فإن قوائم الانتظار في أغلب التخصصات وهي علاج عصب وجذور الأسنان والتركيبات والتقويم والإصلاح والأطفال والجراحة تم انهائها.

ويعتبر مركز طب الأسنان التخصصي بشرق الرياض من المراكز التي تقدم الخدمات من المستوى الثالث في جميع مجالات طب الأسنان ويتكون من 40 عيادة متخصصة ومعتمد من مجلس الضمان الصحي التعاون ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريب لأطباء شهادة الاختصاص السعودي (البورد).