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شيماء سبت تعبر عن حبها للمملكة والشعب السعودي على طريقتها الخاصة

شيماء سبت تعبر عن حبها للمملكة والشعب السعودي على طريقتها الخاصة
نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة البحرينية ” شيماء سبت ” ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” ، تعبر فيها عن حبها وانتمائها للمملكة وتدعو الله أن يحفظها دوما .

حيث علقت شيماء على الصورة قائلة: ” اللهم إننا استودعناك المملكة العربية السعودية وشعبها .. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام واجعل هذا البلد امناً مطمئناً ..
‏اللهم من ارادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، يارب احفظنا بحفظك واحفظ بلادنا ..”

مع العلم أن شيماء، قد احتفلت بعيد ميلاد شقيقتها ” شذى ” أمس، في وسط أجواء من الأهل والأصدقاء، كما حضر الاحتفال العديد من نجوم الوطن العربي.


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