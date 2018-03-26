شيماء سبت تعبر عن حبها للمملكة والشعب السعودي على طريقتها الخاصة
نشرت الفنانة البحرينية ” شيماء سبت ” ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” ، تعبر فيها عن حبها وانتمائها للمملكة وتدعو الله أن يحفظها دوما .
حيث علقت شيماء على الصورة قائلة: ” اللهم إننا استودعناك المملكة العربية السعودية وشعبها .. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام واجعل هذا البلد امناً مطمئناً ..
اللهم من ارادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، يارب احفظنا بحفظك واحفظ بلادنا ..”
مع العلم أن شيماء، قد احتفلت بعيد ميلاد شقيقتها ” شذى ” أمس، في وسط أجواء من الأهل والأصدقاء، كما حضر الاحتفال العديد من نجوم الوطن العربي.
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