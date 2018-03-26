بالصور.. بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية والرئيس السيسي يدلى بصوته

القاهرة(صدى):

بدأت صباح اليوم الاثنين، أولى أيام الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل بعد الانتهاء منها في الخارج الأسبوع المنصرم، حيث فتحت اللجان الانتخابية على مستوى جميع المحافظات المصرية أبوابها أمام المنتخبين.

واحتشد الناخبين المصريين أمام اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت رافعين الأعلام المصرية استعدادًا للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم لمدة 4 سنوات قادمة، حيث شهدت الساعات الأول من الانتخابات توافد عدد كبير من الناخبين وسط انتظام الخدمات الأمنية.

كما نظم المئات من المصريين مسيرات حاشدة في الشوارع في مناطق مختلفة بالتزامن مع أول أيام الانتخابات؛ لحث المواطنين على النزول في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وأدلى الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية في مصر الجديدة، كما أدلى عدد كبير من الشخصيات السياسية والمسئولين بأصواتهم في أول أيام الانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل على مدار 3 أيام بدءً من اليوم الاثنين، بين مرشحين وهما الرئيس الحالي لمصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسياسي المصري موسى مصطفى موسى.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين في الداخل 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبًا، وعدد اللجان الفرعية 13 ألفًا و706 لجان، وعدد اللجان العامة 367 لجنة، بمتابعة 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية، و6 جهات أجنبية وعربية، إضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة.