العواد: المملكة ستبقى عصية على الإرهابيين.. وتركي الحمد: كانت ألعابا نارية

عادل الحربي(صدى):

تفاعل عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، مع وسم ” شكراً للدفاع الجوي السعودي ” ، مؤكداً أن المملكة ستبقى عصية على الإرهابيين، في إشارة إلى اعتراض القوات المسلحة لـ صواريخ بالستية كانت تستهدف مناطق الممكلة.

وقال ” العواد ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بفضل من الله، ثم ببسالة أبطالنا، تصدّت دفاعاتنا الجويّة للصواريخ البالستية، وأفشلت مخططات ميليشا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران. ستبقى المملكة عصية عليهم، والوطن قوياً شامخاً ” .

من جانبه، أشار الكاتب تركي الحمد، إلى أن هذه الصواريخ كانت بمثابة ألعاباً نارية للمواطنين، قائلاً : ” كانت صواريخ الأمس أشبه بألعاب نارية خرج السعوديون للفرجة عليها في السماء وأخذ صور تذكارية معها على الأرض.. شكراً قواتنا المسلحة ” .