الخدمة المدنية: سيتم تنفيذ اختبار آخر قبل إعلان الوظائف الإدارية

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، اليوم الاثنين، عن تنفيذ اختبار تقييم1 خلال شهر ربيع أول الماضي، لافتًا إلى أن العمل جاري مع مركز قياس لتنفيذ اختبار أخر خلال الأشهر القادمة؛ قبل إعلان الوظائف الإدارية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

وأكد ” حمد المنيف ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الاختبار محدد للجامعيين من حملة البكالوريوس ” رجال ” ، الراغبين للتقدم على شغل وظائف المرتبتين السادسة والسابعة على سلم رواتب الموظفين العام ” الإدارية ” .