بالفيديو.. رجل يلقي الحساء الساخن بوجه امرأة.. والسبب غريب

تايبيه(صدى):

أثار رجل غاضب ، الذعر والقلق داخل إحدى المطاعم في تايوان ، عقب إقدامه على إلقاء حساء ساخن به ” شورية ” على وجه امرأة تجلس بجانبه في المطعم.

حيث صدم شعر المرأة الطويل الرجل البالغ من العمر 57 عامًا، والجالس بجانبها بمطعم في تايوان، ما جعلهما يتجادلان حتى تطور الأمر ليمسك الرجل بحسائه المغلي ويلقي به بوجه المرأة.

أدى الأمر إلى حروق من الدرجتين الأولى والثانية بالوجه والرقبة للمرأة، فيما قال المعتدي للشرطة إنه تصرف خلال نوبة غضب.