قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين بالقدس

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عددًا من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال وعائلة بأكملها، في عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت بلدة العيسوية وسط القدس، وداهمت عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقلت مواطن فلسطيني وزوجته وثلاثة من أبنائهم، بالإضافة الى أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم أخوين.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل عددًا من المواطنين الفلسطينيين في بلدة عناتا شمال شرق القدس، واعتقلت خلالها ثلاثة بينهم طفل.