فضائح قطر تنتشر عالميا بعد تورطها في التجسس على أمريكا

فهد السالم(صدى):

أوضحت أحد الرسائل المسربة، أن الحكومة القطرية تورطت في التجسس على الأراضي الأمريكية؛ وذلك عن طريق هجوم إلكتروني على نطاق واسع، استهدف مواطنين أمريكيين وإحدى الشخصيات الجمهورية، البارزة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي هذا السياق، نقل فريق قانوني إلى السفارة القطرية في واشنطن، عن امتلاكهم أدلة جنائية، غير قابلة للدحض، تبرز تورط الحكومة القطرية بعملية اختراق إلكتروني؛ بهدف التجسس والإضرار بالمصالح الأمريكية.

من الجدير بالذكر، أن الفريق القانوني، أرسل رسالة إلى السفير القطري، يطلعونه فيها على قيام حكومته بعمل عدائي، تجاه مواطنين أمريكيين، وضد رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي، وهو شخصية جمهورية بارزة ومقرّبة من الرئيس الأمريكي ويعد أحد رجاله؛ حيث قامت بسرقة بيانات مهمة وألحقت الضرر به.

يُذكر أن الفريق القانوني، أكد في رسالته، أن المختصين يملكون أدلة جنائية، لا يمكن دحضها تربط قطر بهذا الهجوم الغير قانوني، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والتجسس الموجه ضدها.