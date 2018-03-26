حملة لإزالة التلوث البصري تحت شعار ” بيئة نظيفة..حياة أفضل ” بالرياض

سعيد العجل(صدى):

يدشن أمين منطقة الرياض المهندس ‏طارق عبد العزيز الفارس حملة ازالة التلوث البصري بنطاق بلديات منطقة الرياض ،تحـت شعــار : ( بيئة نظيفة .. حياه أفضل ) يوم غد الثلاثاء ‏بمقر أمانة منطقة الرياض .

وستستمر لحين الإنتهاء من تحقيق أهداف الحملة ، حيث ‏تعنى الحملة بتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية ، وانطلاقا من سعي أمانة منطقة الرياض ‏متمثله في وكالة الأمانة لشئون البلديات وذلك لتحقيق أهداف الحملة ضمن برنامج التحول الوطني ‏‏2020، و رفع مستوى المشاركة المجتمعية والحد من أشكال التلوث البصري تم تدشين الهشتاج ‏الخاص بالحملة #ازالة _ التلوث _البصري ليكون نواه للعمل المجتمعي .‏