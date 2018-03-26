رسائل المملكة للشهيد المصري عبدالمطلب: سيثأر له صقور سلمان الحزم

عادل الحربي(صدى):

زاد استشهاد العامل المصري المقيم بالرياض عبد المطلب، أوجاع المواطنين بالمملكة؛ بعد استهداف صواريخ الحوثي الإرهابية للرياض.

وامتلأت منصة ” تويتر ” بالرسائل العطرة من المتابعين في المملكة للشهيد المصري الذي توفي أمس؛ جراء سقوط شظايا صاروخ بالستي على منزله.

ودشن المغردين وسم ” الشهيد المصري عبد المطلب ” ؛ تكريمًا له، حيث شهد تفاعل واسع من قِبل المتابعين من المملكة.

وترصد ” صدى ” أبرز الرسائل المؤثرة التي تم نشرها عبر وسم الشهيد المصري.

قال أحد المغردين : ” الله يرحمه و يغفر له و يعفو عنه..و يتقبله من الشهداء… و يرزق أهله الصبر و السلوان..مصر و المصريين .. هم أفضل العرب ، هم إخواننا و إذا أحد منهم زعل عليك ما يبعد فهم منا و فينا “.

وأضاف أخر: ” أطالب أن أي شهيد سواء كان سعودي او أجنبي أن يكون الصلاة عليه في المسجد الحرام ” ، وتابع مغرد: ” الله يعوضه بالجنه وياخذ حقه بيده يوم القيامة “.

وغرد أخر : ” دمه لا يفرق عن دم السعودي أو أي من يقيم على أرض هذا الوطن.. له منا الدعاء بالرحمة والمغفره ولأسرته الكريمه العزاء.. وتأكدوا يا أهل مصر دم الشهيد سيثأر له صقور سلمان الحزم “.

وتضامن أخر مع المقيم الشهيد قائلًا: ” وما تدرى نفسُ بأى أرضِ تموت مات فى بلد أخرى وهو مغترب من أجل لقمة العيش نسأل الله أن يرحمه ويتقبله فى الشهداء ويلهم أهله الصبر والسلوان ” .

وأشار أخر إلى أن التحالف العربي لن يترك حق الشهيد المصري، مغردًا: ” قوات التحالف لن يتركوا دم الشهيد المصري بل سيعاقبون الحوثي برد قاسي في الأرض وفي السماء سيقتص منهم وهو شهيد بإذن الله بألف حوثي خائن ” .

ونشر أخر: ” هنياً لام عبدالمطلب … وشعب مصر … بشهيدكم فوالله لن يذهب دمه هبائاً منثورا مادام في العرب سلمان هيهات هيهات يا اذناب المجوس مصيركم الفناء والخضوع فلكل شيء نهاي “.