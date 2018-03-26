بعد غياب طويل.. فضل شاكر يلتقي بجمهوره في لقاء تلفزيوني قريبا

نورة الشهري(صدى):

يطل الفنان اللبناني المعتزل ” فضل شاكر ” ، لأول مرة في لقاء تلفزيوني ليروي التفاصيل الكاملة في قضيته المعروفة بـ ” أحداث عبرا ” ، وذلك من خلال برنامج ” استقصاء ” ، على قناة الجديد.

كما نشر فضل في الفيديو الترويجي للحلقة المقرر إذاعتها الخميس القادم، من مكان إقامته في مخيم عين الحلوة وهو يغني أغنية ” احكيلي عن بلدي ” للفنانة فيروز “.

والجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا على فضل في أحداث عبرا، بـ 15 سنة أشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه تقديم بندقيته.