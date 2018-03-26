التذبذب يلاحق العملات الرقمية.. و ” بتكوين ” تتراجع

عادل الحربي(صدى):

تعاني العملات الرقمية من حالة تذبذب خلال الفترة الحالية فتارة مرتفعة وتارة أخرى تهبط إلى الأدنى، وذلك وسط ترقب لما ستسفر عنه جهود السلطات في أسواق كبرى مثل اليابان والمملكة المتحدة لتنظيم العملات الرقمية.

واستقرت العملة الرقمية ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند 8444 دولار، في الساعة 09:18 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعدما اقتربت من 9 آلاف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل تراجعها مرة أخرى بنهاية جلسة الأحد.

وتراجعت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.40% إلى 522 دولارًا، وهبطت ” الريبل ” بنسبة 1.10% إلى 64 سنتًا، فيما سجلت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.65% إلى 974 دولارًا.

كما تراجعت بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 328 مليار دولار، بعدما بلغت 343 مليار دولار خلال تعاملات عطلة نهاية الأسبوع، بتراجع 15 مليار دولار.