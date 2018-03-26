نجاح جراحة نادرة لمريض في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا

على العنزى(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا في إجراء عملية جراحية تعد من العمليات النادرة عالمياً لمريض 54 عاماً راجع المستشفى محول من أحد المراكز الصحية على أنه يعاني من كيس دهني, وبعد الكشف والفحوصات تبين أن يعاني من فتق قطني بالخاصرة, وهي حالة نادرة عالمياً , حيث قام فريق جراحي بإجراء عملية جراحية تم من خلالها, تركيب شبكة كدعامة.

من جهة أخرى أتم المستشفى خلال الشهر الماضي العديد من المشاريع التطويرية, حيث تم تطوير نقطة الاستقبال في قسم الطوارئ والإسعاف, وتطوير قسم الأشعة, واكتمال مشروع التغذية الوريدية, كما قام بعمل ممشى خاص للمرضى المنومين لنقلهم للعيادات الخارجية.

يذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسعة 300 سرير يُعد المستشفى المركزي لمستشفيات المنطقة, حيث بلغ عدد المراجعين لعـام 2017 م، 193061 مراجع, فيما بلغ عدد المنومين 44209 مريض.

من جانب آخر يواصل مركز اتصال قطاع الأعمال بالصحة تقديم خدماته للمستفيدين منه، وذلك على الهاتف رقم920018090 ، حيث يهدف المركز إلى رفع رضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين للقطاع الصحي الخاص، وتسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة، وتحسين عجلة الاستثمار، ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين، والتواصل الدائم لإيجاد علاقة صحية مبنية على الشراكة، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

ويُعد مركز الاتصال مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، ويوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات منها “استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والالتزام على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص”.

يذكر أنه يتم استقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الـ 4 مساءً طوال أيام الأسبوع.

ويخدم المركز “موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة”، كما يُقدم المركز خدماته لجميع الموردين من خارج القطاع الصحي.