” التعليم ” تعد تنظيما جديدا لتطوير مخرجات الجامعات

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن بدء وزارة التعليم في إعداد تنظيم جديد وضوابط لتطوير مخرجات الجامعات والكليات الأهلية، بما يتواكب مع سوق العمل، فسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا السبيل.

وتشمل هذه الإجراءات، انشاء مجلس شؤون التعليم الجامعي الأهلي برئاسة وزير التعليم، وذلك لمراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي الأهلي، والتأكد من جودة مخرجاتها، وكذلك مدى ملاءمتها لتوجهات رؤية المملكة 2030، وذلك طبقًا لمؤشرات أداء يضعها المجلس.

يشار إلى أن الدكتور حمد بن ناصر المحرج، وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية، كان قد لفت في ديسمبر الماضي، إلى أن وزارة التعليم تعمل على دراسة شاملة للمواءمة بين مخرجات الجامعات بالمملكة وسوق العمل، فيما أوضح وقتها، أن الدراسة ستنتهي خلال أشهر.