بالفيديو.. مبتعث يرحب بوصول ولي العهد إلى نيويورك بطريقة مختلفة

واشنطن(صدى):

رحب أحد المبتعثين من المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية يسمى ” ممدوح السبيعي ” بوصول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى نيويورك بطريقة مبتكرة نالت إعجاب الكثيرين.

حيث عبر ” السبيعي ” عن سعادته وترحيبه بولي العهد من خلال لافتة حملتها طائرة ” درون ” حلقت في سماء نيويورك وعليها كلمات بالإنجليزية وتوقيعه: ” مرحبًا بالأمير محمد بن سلمان في نيويورك ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه يبلغ عدد المبتعثين والمبتعثات في أمريكا أكثر من 58 ألف مبتعث ومبتعثة، ما بين مبتعثين ودارسين على حسابهم وموظفين مبتعثين.