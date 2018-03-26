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بالفيديو.. مبتعث يرحب بوصول ولي العهد إلى نيويورك بطريقة مختلفة

بالفيديو.. مبتعث يرحب بوصول ولي العهد إلى نيويورك بطريقة مختلفة
واشنطن(صدى):

رحب أحد المبتعثين من المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية يسمى ” ممدوح السبيعي ” بوصول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى نيويورك بطريقة مبتكرة نالت إعجاب الكثيرين.

حيث عبر ” السبيعي ” عن سعادته وترحيبه بولي العهد من خلال لافتة حملتها طائرة ” درون ” حلقت في سماء نيويورك وعليها كلمات بالإنجليزية وتوقيعه: ” مرحبًا بالأمير محمد بن سلمان في نيويورك ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه يبلغ عدد المبتعثين والمبتعثات في أمريكا أكثر من 58 ألف مبتعث ومبتعثة، ما بين مبتعثين ودارسين على حسابهم وموظفين مبتعثين.


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