حبايبي في كل مكان انتظركم في حفل الكويت تاريخ 6th April 2018 #kuwait ..ومثل ما عودتكم دائماً بالجديد ..احبكم ..#احلام

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Mar 25, 2018 at 12:06pm PDT