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بالفيديو.. شبيهة أسيل عمران الهندية تثير ضجة بجمال صوتها

بالفيديو.. شبيهة أسيل عمران الهندية تثير ضجة بجمال صوتها
أماني الغامدي(صدى):

أشعلت فتاة هندية مواقع التواصل الاجتماعي لشبهها الكبير بالفنانة السعودية آسيل عمران .

وظهرت الفتاة الهندية في مقطع فيديو متداول عبر ” انستجرام ” ، وهي تجلس داخل مطعم وتٌغني إحدى الأغاني الهندية ، وشبهها المتابعون بأسيل عمران ، فيما أبدى العديد منهم إعجابهم بصوتها الرائع .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

وين الشبه مافي شبه

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