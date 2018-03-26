بالفيديو.. شبيهة أسيل عمران الهندية تثير ضجة بجمال صوتها
أشعلت فتاة هندية مواقع التواصل الاجتماعي لشبهها الكبير بالفنانة السعودية آسيل عمران .
وظهرت الفتاة الهندية في مقطع فيديو متداول عبر ” انستجرام ” ، وهي تجلس داخل مطعم وتٌغني إحدى الأغاني الهندية ، وشبهها المتابعون بأسيل عمران ، فيما أبدى العديد منهم إعجابهم بصوتها الرائع .
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j jj[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين الشبه مافي شبه