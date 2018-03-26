بالفيديو.. شبيهة أسيل عمران الهندية تثير ضجة بجمال صوتها

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت فتاة هندية مواقع التواصل الاجتماعي لشبهها الكبير بالفنانة السعودية آسيل عمران .

وظهرت الفتاة الهندية في مقطع فيديو متداول عبر ” انستجرام ” ، وهي تجلس داخل مطعم وتٌغني إحدى الأغاني الهندية ، وشبهها المتابعون بأسيل عمران ، فيما أبدى العديد منهم إعجابهم بصوتها الرائع .