نادي النصر: التعاقد مع ” كارينيو ” يحقق أكثر من فائدة للنادي

نواف السالم(صدى):

شرعت إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل السويلم، بالقيام بتحركات مبكرة؛ لتجهيز الفريق للموسم المقبل، وكانت أولى الخطوات التعاقد، مع ظهيري الفيصلي الغنام والمنصوري، ثم التعاقد أمس الأول، مع الأوروجوياني داييال كارينيو؛ وذلك لتدريب الفريق، لمدة موسم واحد، اعتبارًا من الموسم المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن التعاقد مع ” كارينيو ” ، يحقق أكثر من فائدة للنادي:

– أولًا: ” كارينيو ” ظل مطلباً لجماهير النصر، منذ رحيله عن الفريق آخر مرة.

– ثانيًا: عودة ” كارينيو ” تضع حدًا، للقضايا المنظورة، بين الطرفين أمام الفيفا.

وجاء القرار، بأن يقوم ” كارينيو ” بسحب شكواه ضد النصر، والمرفوعة من ” كارينيو ” ضد النصر، حيث حصل المدرب على قرار من لجنة أوضاع اللاعبين من النصر، على قرار يُلزم النصر، بسداد 1.28 مليون دولار، لصالح ” كارينيو ” ، بالإضافة لغرامة تأخير بـ 5%.

وعلى صعيد آخر، قال النادي في بيان له: ” جماهير العالمي، التخطيط والعمل للموسم القادم، قد بدأ، وهذا نابع من الحرص، على أن يكون نصركم، على مستوى التطلعات، والأسابيع المقبلة سوف تحمل لكم مزيدًا من الأخبار السارة، والهادفة لدعم مسيرة العالمي ” .