فيديو مروع لتمساح يغلق فمه على رأس رجل

بكين(صدى):

تعرض رجل صيني لحادث مأساوي ، عندما حاول تقديم عرض خطير بصحبة تمساح بطريقة مرعبة.

حيث قدم الرجل الصيني بعض الحيل بصحبة التمساح حتى وصل إلى أخطرهم فقام بوضع رأسه بين فكي التمساح، وبينما يستعرض قدراته أطبق التمساح على رأسه، لكن لحسن حظه أنه أفلت رأسه بسرعة ليصاب بجروح بها.