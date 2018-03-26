” التأمينات ” : مغادرة 407 ألف أجنبي لوظائفهم بالقطاع الخاص

حمود العنزي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن مغادرة 407 ألف موظف أجنبي لوظائفهم بالقطاع الخاص، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2017م، فيما تم دخول نحو 110 آلاف موظف سعودي، خلال التوقيت ذاته.

جاء ذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن ” التأمينات ” ، التي أشارت إلى انخفاض عدد المشتركين غير السعوديين إلى 7.907 مليون مشترك بنهاية الربع الأخير من 2017م، وذلك مقارنةً بـ8.31 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من نفس العام.

بينما ارتفع عدد المشتركين السعوديين إلى 1.77 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من 2017، مقارنةً بـ1.67 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

يشار إلى أن إجمالي عدد المشتركين بالتأمينات الاجتماعية، كان قد بلغ 9 ملايين و686 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2017، مقابل 9 ملايين و984 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من نفس العام.