حريق بمعمل عشوائي بـ ” الصناعة ” والعثور على جثة مجهولة

سالم المطيري(صدى):

استكملت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، فجر اليوم الإثنين، حادث حريق في موقع، يُستخدم كمعمل عشوائي؛ لصناعة وتجهيز الستائر والكنب، حيث تقدر مساحته بـ 200م.

وتمّت مباشرة الحريق، بحي الصناعة، وإخماده بشكل سريع قبل تطوره؛ حيث وجد رجال الإنقاذ، جثة مجهولة، فتم تسليم الواقعة للشرطة، التي باشرت فورًا التحقيقات؛ لمعرفة هوية المتوفى.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الإعلامي للمديرية الدفاع المدني بالقصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، بأنه في أثناء عمليات الإطفاء والإنقاذ داخل الموقع، تمّ العثور على جثة لشخص مجهول الهوية، وتمّ استكمال الإجراءات وتسليم الحادث للشرطة حسب الاختصاص.