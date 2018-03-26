” التأمينات ” تحدد موعد تعديل شريحة الاشتراك الاختياري

عادل الحربي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن جواز تعديل شريحة الاشتراك الاختياري قبل بداية العام القادم، أو بحد أقصى خلال 15 يومًا من بدايته.

ويحتوي الاشتراك الاختياري على أربعين شريحة تبدأ من ” 1200 ” ريال، وتنتهي بـ ” 45,000 ” ريال.

وأكدت ” التأمينات ” ، أن هناك أربع فئات من المواطنين يحق لها الاشتراك في فرع المعاشات اختياريًّا، فيما تُطبق عليها الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًّا.

وتضم هذه الفئات، المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم أي أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو في مجال الخدمات.

كما تشمل الفئات، العاملون خارج المملكة الذين لا يرتبطون بعلاقة عمل مع صاحب عمل داخل المملكة، وكذلك العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة، والمشترك الذي توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.