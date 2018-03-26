بالصور.. جامعة طيبة تتوج ببطولة السلة للجامعات

سعيد العجل(صدى):

برعاية وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العيسى تمكنت جامعة طيبة أمس السبت من إحراز المركز الأول في بطولة كرة السلة التي نظمها الاتحاد ضمن الموسم الثامن و استضافتها الجامعة في صالة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

توج مدير جامعة طيبة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية د. عبد الله بن راجح البقمي ومدير بطولة كرة السلة د. عبد القادر البابطين الفائزين بالكؤوس والميداليات والجوائز حيث نالت جامعة طيبة الميداليات الذهبية وكأس البطولة في المركز الأول بعد فوزها بنتيجة ٧٨..٦٠ على جامعة الملك فيصل التي توجت بالميداليات الفضية بعد تبوئها المركز الثاني فيما أحرزت جامعة الملك سعود المركز الثالث وحصلت على الميداليات البرونزية اثر تغلبها على الجامعة الإسلامية ٦٧..٦٣ .

وقد شهد ختام فعاليات البطولة بصالة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة حضورا كبيرا من طلاب الجامعات المشاركة والرياضيين وقيادات العمل التربوي والتعليمي والرياضي والإعلامي.

وتأتي هذه البطولة ضمن الأنشطة والمسابقات التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وتستضيفها الجامعات بهدف تطوير المهارات الرياضية واكتشاف المواهب المختلفة لدى الطلاب والعمل على إعدادهم وتأهيلهم لخوض غمار المنافسات العالمية بالإضافة إلى الأهداف المتمثلة في توظيف طاقات الطلاب وتوجيهها على النحو الذي يسهم في النهوض بالرياضة والمجتمع ويعود عليهم بالفائدة ولتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.