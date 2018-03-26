الهلال الأحمر ينفذ 883 دورة لأكثر من 40 ألف مستفيد بالرياض

سعيد العجل(صدى):

نفذت هيئة الهلال الأحمر أكثر من 556 برنامج ودورة لأكثر من عشرون ألف مستفيد منهم 152 من منسوبي الهيئة بمنطقة الرياض في مجال العمل الإسعافي والطبي، خلال العام الماضي.

وبلغ عدد المستفيدين من الرجال أكثر من عشرة آلاف بيمنا بلغ عدد المسفيدات من النساء أكثر من تسعة آلاف ، فيما نفذت الهيئة خلال النصف الأول من هذا العام أكثر 327 دورة أستفاد منها أكثر من ستة آلاف من الرجال وأكثر من اربعة عشر مسفيد من النساء، وقد قدمت الهية دوارت وبرامج لـ 768 من منسوبي الهيئة.

وتقدم الهيئة عدد كبير ومتنوع من الدورات والبرامج العامة والتخصصية في مجال الإسعافات الأولية ( برنامج الأمير نايف) والدورات التخصصية للعاملين في مجال الطوارئ والخدمات الإسعافية مثل (BLS) و(EVOC) ومكافحة العدوى والبرتوكول الطبي و(ITLS) إضافة للدورات التوعوية التي تقام في المهرجانات، حيث تسعى الهيئة من خلال إقامة مثل هذه البرامج والدورات لتطوير منسوبيها وإعطاء الفرصة للممارسين الصحيين العاملين في مجال الطوارئ في تطوير قدرتهم، إضافة لنشر ثقافة الإسعافات الأولية من خلال برنامج الأمير نايف بين المجتمع سواء في صروح التعليم أو العمل أو من خلال إقامتها في المعارض والمهرجانات والتجمعات.