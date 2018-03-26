بالفيديو.. موظفة تبصق في طعام الزبائن قبل رميه في وجههم

متابعات(صدى):

أقدمت موظفة بأحد المطاعم في مدينة ميسولا بولاية مونتانا الأمريكية، على البصق في طعام الزبائن في مشهد مقزز قبل أن تقفز فوق ” الكاونتر” وترمي الطعام في وجههم.

وكانت توقفت فتاة تدعى ” شايلين” لشراء الطعام من المطعم مع مجموعة من الأصدقاء في الساعة الثانية صباحا ، وحاولوا طلب وجباتهم لكن تم مهاجمتهم من قبل موظفة كانت تتذمر بشأن عملها.

وظهرت الموظفة في مقطع فيديو ” نشرته شايلن عبر الفيسبوك ” وهي تبصق في رغيف خبز قبل أن ترميه في وجه الزبائن، وبررت تصرفها أن المتجر مغلق وتريد العودة إلى منزلها ، ما دفع أصحاب المتجر لتقديم الاعتذار، وادعوا أنهم قاموا بطرد الموظفة.