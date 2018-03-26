بالفيديو.. موظفة تبصق في طعام الزبائن قبل رميه في وجههم
أقدمت موظفة بأحد المطاعم في مدينة ميسولا بولاية مونتانا الأمريكية، على البصق في طعام الزبائن في مشهد مقزز قبل أن تقفز فوق ” الكاونتر” وترمي الطعام في وجههم.
وكانت توقفت فتاة تدعى ” شايلين” لشراء الطعام من المطعم مع مجموعة من الأصدقاء في الساعة الثانية صباحا ، وحاولوا طلب وجباتهم لكن تم مهاجمتهم من قبل موظفة كانت تتذمر بشأن عملها.
وظهرت الموظفة في مقطع فيديو ” نشرته شايلن عبر الفيسبوك ” وهي تبصق في رغيف خبز قبل أن ترميه في وجه الزبائن، وبررت تصرفها أن المتجر مغلق وتريد العودة إلى منزلها ، ما دفع أصحاب المتجر لتقديم الاعتذار، وادعوا أنهم قاموا بطرد الموظفة.
Just a few customers trying to give them business!!! PITA PIT (downtown Missoula doesn’t close until 3am)…we come in at approximately 2:00am trying to order food and this racist woman spit in our food because apparently “she was having a bad day and didn’t wanna be at work!”…….mind you, she argues with us a few seconds before we were actually able to capture this on video!! (PITA PIT, downtown MISSOULA, MT)FEEL FREE TO SHARE!!!!!!!!!!!
Posted by ShaeLynn MadPlume on Saturday, March 24, 2018
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2990 ] نشر منذ 46 دقيقة
في كل محل تحصل -وطيب انها حصلت قدام الزبائن-
عندنا يضعونها في الخفاء بعض ضعاف الايمان للزبائن-
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9316 ] نشر منذ 24 دقيقة
قرف …….. الحمد لله اكل المطاعم لا استسيغة ولا احبذه ابدا