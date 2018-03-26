تجدد الاشتباكات بين الشرطة الإسبانية والمواطنين في برشلونة

مدريد(صدى):

تجددت الاشتباكات العنيفة بين متظاهرون مع قوات الأمن الإسبانية، فى إقليم كتالونيا بعد توقيف الرئيس السابق للإقليم، كارلس بوتشدمون، على الحدود الألمانية الدنماركية، خلال عودته من فنلندا إلى بلجيكا.

وتوجه المتظاهرون إلى أمام مقرّ مكتب المفوضية الأوروبية فى برشلونة وأطلقوا شعارات منها “أطلقوا حرية السجناء السياسيين” و”بوتشدمون رئيسنا” ثم توجّهوا بعد ذلك إلى أمام مبنى القنصلية الألمانية.

وحصلت تظاهرات أخرى فى أماكن أخرى من الإقليم منها مدينة جيرونا التى كان بوتشدمون يشغل منصب عمدتها قبل أن أن يصير رئيساً للإقليم فى عام 2016.