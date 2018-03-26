جريمة شنعاء..أم تلقي مولودها بالحبل السري من البلكونة

لندن(صدى):

ارتكبت سيدة بريطانية جريمة شنعاء، حيث ألقت مولودها حديثًا من أعلى سور بارتفاع 3 أمتار، بينما كان الحبل السري لازال معلقا.

وقالت الأم المتهمة أنها غطت فم طفلها لمنعه من البكاء حتى لا تستطيع عائلة مالك العقار الذى تسكن فيه سماع صوته، ثم لفته في بطانية وألقته في الخارج.

وعثرت الشرطة على جثة المولود بعد 15 ساعة، بعدما أبلغت عنها جارة الأم، وبعد نقل الرضيع للمستشفى كان قد فارق الحياة، بينما تواجه الأم تهمة القتل من الدرجة الأولى.