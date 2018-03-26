الشورى يدرس خفض سن تقاعد العسكري إلى 30 عاما
قام مجلس الشورى بتشكيل ثلاثة لجان مالية، وأمنية، وإدارية وموارد بشرية، لدراسة تقليص مدة خدمة العسكريين إلى 30 سنة بدلًا من 35، لإعطاء الفرصة لعدد كبير من الشباب للتقدم إلى الخدمة العسكرية.
وتدرس اللجان إبقاء البدلات والعلاوات للعسكري بعد تقاعده على أن تحسم 9% من راتبه كاملًا مشتملًا البدلات والعلاوات أثناء فترة عمله.
وأوضحت الدراسة التي تقدم بها عضو المجلس اللواء عبدالهادي العمري، إلى أنها ستحدث توازنًا بين موارد المؤسسة العامة للتقاعد، وبين رفع الراتب العسكري بعد التقاعد، وستدخل موارد مالية كبيرة على المؤسسة، إذ ان الحسم الآن على راتب العسكري فقط 9%، ولا سيما أن ثلثي راتب العسكري علاوات وبدلات، وسترضي هذه الدراسة جميع الأطراف.
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2074 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز جدا
فكرة موفقة جدا
لاسيما ان العسكري بعد سن الخمسين
لايستفاد منه في مجال عمله
وياليت يتم الموافقة عليها
وراح تكون ذات اثر طيب للعسكري وهم
حقيقة على ماييذلوه من مجهودات
يستاهلون كل خير
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2074 ] نشر منذ 1 ساعة
ويمكن الاستفادة منهم المتقاعدين
بنظام المتعاقدين حسب حاجة العمل
👍🏻👍🏻
مقلب[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب والمدنيين تقاعدهم على سن 60 سنه اشوفها كثير لانه بيكون شايب
مافيه حيل ولا قوة على أداء اعمال كما السابق في عز الشباب
المفروض يخفض السن الى 55 كحد اقصى يتم تقاعد المدني