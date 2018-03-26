مدرسة تكافئ طالب بالجوف بـ 10 ريال بعد تدخله لإنقاذ زميله

علي العنزي(صدى):

تدخل طالب يدعى عبدالإله مهرب الرويلي، وهو بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة بالجوف، لإنقاذ زميله بعد تعرضه لعارض صحي، الأمر الذي دفع إدارة المدرسة لمكافأة الرويلي.

وكرمت إدارة المدرسة، الطالب بشهادة شكر ومبلغ 10 ريالات نظيراً لموقفه الإنساني.

وأثار المبلغ الذي تم تكريم الطالب به جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر المغردون بموقع ” تويتر ” أن تكريم الإدارة للطالب غير موفق من إدارة المدرسة وغير محفز في ظل وجود ميزانيات بالمدراس.