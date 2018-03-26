مدرسة تكافئ طالب بالجوف بـ 10 ريال بعد تدخله لإنقاذ زميله
تدخل طالب يدعى عبدالإله مهرب الرويلي، وهو بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة بالجوف، لإنقاذ زميله بعد تعرضه لعارض صحي، الأمر الذي دفع إدارة المدرسة لمكافأة الرويلي.
وكرمت إدارة المدرسة، الطالب بشهادة شكر ومبلغ 10 ريالات نظيراً لموقفه الإنساني.
وأثار المبلغ الذي تم تكريم الطالب به جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر المغردون بموقع ” تويتر ” أن تكريم الإدارة للطالب غير موفق من إدارة المدرسة وغير محفز في ظل وجود ميزانيات بالمدراس.
العدناني[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههههه
كان ما خسروها
مقلب[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 35 دقيقة
اعوذ بالله اذا كان هذا الخبر صحيح
هل هذا تحفيز للطالب اما طراره
موسزز[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 26 دقيقة
يجب ان يكرم 100او50