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ممثلة إباحية: ترامب عاشرني جنسيا وهددني لالتزام الصمت

ممثلة إباحية: ترامب عاشرني جنسيا وهددني لالتزام الصمت
واشنطن(صدى):

اتهمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيالز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاشرتها جنسيا وتهديدها.

وقالت دانيالز فى مقابلة تلفزيونية بثت مساء الأحد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مارس الجنس معها فى 2006 مع أنه كان متزوجا، مشيرة إلى أنها وبعد خمس سنوات من ذلك تلقت تهديدا جسديا حين أرادت الحديث للإعلام عن تفاصيل هذه العلاقة.

وفى مقابلتها مع الصحافى اندرسون كوبر ضمن برنامج  ” 60 دقيقة ” على شبكة ” سى بى إس” لم تكشف الممثلة الإباحية البالغة من العمر 39 عاما الكثير من الأسرار عن علاقتها العابرة بالملياردير المثير للجدل، لكن التفاصيل التى كشفتها تكفى لأن تسبب مزيدا من الإرباك لمن أصبح اليوم رئيسا للولايات المتحدة والذى ينفى أن يكون قد أقام معها أى علاقة جنسية.

 


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2990 ] نشر منذ 1 ساعة

لديهم العيب والحرام سبب الشهره-

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 1 ساعة

استغفر الله العظيم واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 60 دقيقة

وانا ع اأتم الاستعداد انك امرأة كذابه
ودعواك دعوى ابتزاز كيدية
ترامب وحش مالوش حل ابدأ ابداً
طاب في حلوقكم والله
خخخخخخخخخخخخخخ

[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 59 دقيقة

وانا ع اأتم الاستعداد انك امرأة كذابه
ودعواك دعوى ابتزاز كيدية
ترامب وحش مالوش حل ابدأ ابداً
طاب في حلوقكم والله
خخخخخخخخخخخخخخ

[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 58 دقيقة

اخباااار خايسه يا صدى.
وش الفايده من الموضوع اصلن.
والله مانعرف اسمها وانتو فتحتو عقول بعض المرضى للبحث باسم اللمثله.
جيبو خبر مفيد .
او على الاقل جيبوا صور واخبار المرابطين.

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 54 دقيقة

أتوقع سيتم عزله بسبب كثرة الشكاوي الاخلاقية ضده مثلما تم عزل كلنتون.

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 48 دقيقة

اللهم استودعناك مليارتنا واستثمارتنا
هذا الترامب من زمن بعيد وهو غير سوي وشخص اشبه بالمعتوه من قبل ان يكون رئيساً
ولديه سجل حافل بالانتهاكات والتحرشات
لا اعلم كيف يكون شخص بهذا السوء رئيس لمريكا

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 32 دقيقة

في أمريكا الكل يعاشر بعضه علنا فأين المشكله

[ عدد التعليقات: 2650 ] نشر منذ 28 دقيقة

الهدف مصالح سياسية والبحث عن الشهرة …..

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