ممثلة إباحية: ترامب عاشرني جنسيا وهددني لالتزام الصمت
اتهمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيالز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاشرتها جنسيا وتهديدها.
وقالت دانيالز فى مقابلة تلفزيونية بثت مساء الأحد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مارس الجنس معها فى 2006 مع أنه كان متزوجا، مشيرة إلى أنها وبعد خمس سنوات من ذلك تلقت تهديدا جسديا حين أرادت الحديث للإعلام عن تفاصيل هذه العلاقة.
وفى مقابلتها مع الصحافى اندرسون كوبر ضمن برنامج ” 60 دقيقة ” على شبكة ” سى بى إس” لم تكشف الممثلة الإباحية البالغة من العمر 39 عاما الكثير من الأسرار عن علاقتها العابرة بالملياردير المثير للجدل، لكن التفاصيل التى كشفتها تكفى لأن تسبب مزيدا من الإرباك لمن أصبح اليوم رئيسا للولايات المتحدة والذى ينفى أن يكون قد أقام معها أى علاقة جنسية.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2990 ] نشر منذ 1 ساعة
لديهم العيب والحرام سبب الشهره-
ابو شناق[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم واتوب اليه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26664 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يلعث صداط ولا نداك الي ما ترضى ما حد يقدر عليها. طلي الكذاب
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 60 دقيقة
وانا ع اأتم الاستعداد انك امرأة كذابه
ودعواك دعوى ابتزاز كيدية
ترامب وحش مالوش حل ابدأ ابداً
طاب في حلوقكم والله
خخخخخخخخخخخخخخ
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 59 دقيقة
وانا ع اأتم الاستعداد انك امرأة كذابه
ودعواك دعوى ابتزاز كيدية
ترامب وحش مالوش حل ابدأ ابداً
طاب في حلوقكم والله
خخخخخخخخخخخخخخ
هزيم[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 58 دقيقة
اخباااار خايسه يا صدى.
وش الفايده من الموضوع اصلن.
والله مانعرف اسمها وانتو فتحتو عقول بعض المرضى للبحث باسم اللمثله.
جيبو خبر مفيد .
او على الاقل جيبوا صور واخبار المرابطين.
الهاوي[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 54 دقيقة
أتوقع سيتم عزله بسبب كثرة الشكاوي الاخلاقية ضده مثلما تم عزل كلنتون.
مواطن[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 48 دقيقة
اللهم استودعناك مليارتنا واستثمارتنا
هذا الترامب من زمن بعيد وهو غير سوي وشخص اشبه بالمعتوه من قبل ان يكون رئيساً
ولديه سجل حافل بالانتهاكات والتحرشات
لا اعلم كيف يكون شخص بهذا السوء رئيس لمريكا
مقلب[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 32 دقيقة
في أمريكا الكل يعاشر بعضه علنا فأين المشكله
كان زمان[ عدد التعليقات: 2650 ] نشر منذ 28 دقيقة
الهدف مصالح سياسية والبحث عن الشهرة …..