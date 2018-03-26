ممثلة إباحية: ترامب عاشرني جنسيا وهددني لالتزام الصمت

واشنطن(صدى):

اتهمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيالز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاشرتها جنسيا وتهديدها.

وقالت دانيالز فى مقابلة تلفزيونية بثت مساء الأحد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مارس الجنس معها فى 2006 مع أنه كان متزوجا، مشيرة إلى أنها وبعد خمس سنوات من ذلك تلقت تهديدا جسديا حين أرادت الحديث للإعلام عن تفاصيل هذه العلاقة.

وفى مقابلتها مع الصحافى اندرسون كوبر ضمن برنامج ” 60 دقيقة ” على شبكة ” سى بى إس” لم تكشف الممثلة الإباحية البالغة من العمر 39 عاما الكثير من الأسرار عن علاقتها العابرة بالملياردير المثير للجدل، لكن التفاصيل التى كشفتها تكفى لأن تسبب مزيدا من الإرباك لمن أصبح اليوم رئيسا للولايات المتحدة والذى ينفى أن يكون قد أقام معها أى علاقة جنسية.