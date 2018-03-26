إنييستا في طريقه إلى الاعتزال.. تعرف على التفاصيل

ماجد محمد(صدى):

بدأ النجم أندريس إنييستا قائد برشلونة والمنتخب الإسبانى فى العد التنازلى لنهائية مستقبله فى اللعب الدولى، حيث تنتظره حاليا أخر 10 مباريات على الأكثر فى مسيرته الدولية، بعد أن أعلن نيته فى الاعتزال عقب انتهاء مونديال كأس العالم روسيا 2018.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم أندريس إنيستا ربما يكون في بداية العد التنازلى لمسيرته كلاعب في المنتخب الإسباني، بعدما أعلن في المقابلات الأخيرة أن مستقبله الدولى يمكن أن ينتهى في الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار إنييستا فى وقت سابق إلى أنه يمكن أن تكون نهائيات كأس العالم في روسيا هي آخر بطولة له مع إسبانيا، ولذلك فإنه يتبقى له 10 مباريات على الأكثر، مع منتخب ” لاروخا “، ينتهى بعدها مشواره الدولى.