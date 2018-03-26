المعارضة القطرية: ” قيادة مُنحطة ..حاكم عاق سلم عقله إلى لص “
وجه المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الأثنين، رسالة شديدة اللهجة لحمد بن خليفة واصفا إياه بالحاكم العاق.
وقال الهيل : ” لاتلومونا على تدني مستوى الحديث أحيانا فقيادتنا غير الرشيده في قطر والتي تربينا في ظلها كانت ومازالت منحطة، وهي مثلنا الأعلى في التربيه والاخلاق “.
وتابع : ” لك أن تتخيل أن الحاكم عاق وسلم عقله إلى لص فأصبحت الدوله تدار من قبل لصوص وقطاع طرق، شكرا حمد على بناء دويلة يديرها القراصنة “.
خالد القيضي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانعم التربيه اين الشعب القطري الغير مجنس من هذه الحكومه التي عزلتهم عن جرانهم واخوانهم في دول الخليج