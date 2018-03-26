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  3. المعارضة القطرية: ” قيادة مُنحطة ..حاكم عاق سلم عقله إلى لص “

المعارضة القطرية: ” قيادة مُنحطة ..حاكم عاق سلم عقله إلى لص “

المعارضة القطرية: ” قيادة مُنحطة ..حاكم عاق سلم عقله إلى لص “
فهد السالم(صدى):

وجه المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الأثنين، رسالة شديدة اللهجة لحمد بن خليفة واصفا إياه بالحاكم العاق.

وقال الهيل : ” لاتلومونا على تدني مستوى الحديث أحيانا فقيادتنا غير الرشيده في قطر والتي تربينا في ظلها كانت ومازالت منحطة، وهي مثلنا الأعلى في التربيه والاخلاق “.

وتابع : ” لك أن تتخيل أن الحاكم عاق وسلم عقله إلى لص فأصبحت الدوله تدار من قبل لصوص وقطاع طرق، شكرا حمد على بناء دويلة يديرها القراصنة “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين

وانعم التربيه اين الشعب القطري الغير مجنس من هذه الحكومه التي عزلتهم عن جرانهم واخوانهم في دول الخليج

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