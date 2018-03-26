المعارضة القطرية: ” قيادة مُنحطة ..حاكم عاق سلم عقله إلى لص “

فهد السالم(صدى):

وجه المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الأثنين، رسالة شديدة اللهجة لحمد بن خليفة واصفا إياه بالحاكم العاق.

وقال الهيل : ” لاتلومونا على تدني مستوى الحديث أحيانا فقيادتنا غير الرشيده في قطر والتي تربينا في ظلها كانت ومازالت منحطة، وهي مثلنا الأعلى في التربيه والاخلاق “.

وتابع : ” لك أن تتخيل أن الحاكم عاق وسلم عقله إلى لص فأصبحت الدوله تدار من قبل لصوص وقطاع طرق، شكرا حمد على بناء دويلة يديرها القراصنة “.