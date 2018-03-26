ماذا قال مدرب إسبانيا عن مواجهة ميسي في مباراة الأرجنتين؟

نواف السالم(صدى):

أكد جوليان لوبيتيجى مدرب المنتخب الإسبانى خلال تصريحات صحفية أدلى بها قبل المباراة الودية التى ستجمع الماتادور بالمنتخب الأرجنتينى وديا غدأ الثلاثاء أنه لا يخشى مشاركة النجم ليونيل ميسي مع التانجو.

رد مدرب المنتخب الإسبانى على سؤال أحد الصحفيين بشأن احتمالية غياب ليونيل ميسي عن المباراة بسبب الإجهاد الذى يعانى منه فى عضلات فخذه الخلفية، قائلا: “لم أواجه ميسي من قبل.. ولكننا لا نفكر في ما إذا كان ميسي سيلعب أو لا “.

وأضاف لوبيتيجى قائلا: “اذا لعب ميسي أو لا، هذا لا يقلقنا كثيرا، ما علينا القيام به هو إعداد أنفسنا بشكل جيد “.