” صفار البيض ” لعلاج ما أتلفه ” السيشوار “

متابعات(صدى):

عادة ما تسبب وسائل فرد الشعر المختلفة سواء ” السيشوار ” أو ” المكواة ” تلف في خصلات الشعر مع استمرار استخدامهم على المدى البعيد.

وفي هذا الصدد ينصح استشاريو التجميل والتغذية بطريقة سهلة وطبيعية تعتمد على صفار البيض وزيت السمسم، لعلاج الشعر التالف.

فالبيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين، والذي يعتبر المكون الرئيسي للشعر، بينما يعمل زيت السمسم على ترطيب الشعر وتنعيمه.

كل ماتحتاجين إليه هو : 2 صفار بيض ، وملعقتين من زيت السمسم، وملعقتين من الماء.

ضعي الخليط على فروة رأسك الرطبة، وأطراف شعرك ،ويفضل أن تقومي بتنظيف شعرك بالشامبو قبل القيام بهذه العملية.

واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل أن تشطفيه بالماء الفاتر ،ففي حال شطفه بالماء الساخن قد يعلق البيض على شعرك ويصعب إزالته.