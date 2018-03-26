7 نصائح للحد من استهلاك المكيفات للكهرباء

نورة الشهري (صدى):

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بـ 7 أمور للحد من استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء، مبيناً الطريقة المثلى لاختيار الأجهزة قبل شرائها.

وقال المركز إنه من الضروري اختيار جهاز تكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، لافتاً إلى أنه كلما زادت عدد النجمات على بطاقة الكفاءة، زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

وأضاف أن أهمية تثبيت درجة حرارة المكيف على 24 درجة مئوية، وإطفائه عند مغادرة المكان، وتنظيف الفلتر الخاص به كل أسبوعين، بالإضافة إلى إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيله.