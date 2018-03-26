خسائر مالية فادحة يتعرض لها أصحاب عقارات بعد هروب مستأجرين أجانب
تعرّض عدد من أصحاب العقارات لخسائر مالية، بعد هروب مستأجرين أجانب إلى بلادهم دون تسديد متأخرات الإيجارات المطلوبة منهم، لافتاً إلى أن النظام يمنع المالك من دخول الشقة المستأجرة إلا بأمر قضائي، وهو ما يتطلب نحو 6 أشهر لإصداره من وقت رفع الدعوى.
وقال مستشار شرعي، إنه في حالة هروب المستأجر يقيم المؤجر دعوى في المحكمة العامة، ويخاطب جهات التنفيذ، وتنظر المحكمة بالأمور المستعجلة، وتبحث الشرطة عن الهارب برقم الهوية حتى يصدر حكم غيابي بحقه.
وأشار المحامي حمد بن خنين، إلى أنه بموجب الحكم الغيابي تصدر محكمة التنفيذ أمراً قضائياً بإبلاغ قسم الشرطة باقتحام الشقة وتسليمها لصاحبها، وبقاء الحكم مع المؤجر لحين العثور على المستأجر.
qlq[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 22 دقيقة
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وطيري ياطيارة
عليان[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد
حلال فيكم يا هوامير العقار ذوقوا شي بسيط من ماذاقه المواطن البسيط الغلبان طوووووول هالسنين
من ايجارات خياليه لشقق مثل القبر يا جماعه والله شقق وصلت ل60الف
ناهيك على الفلل الكراتين 250م فوق المليوونين
لكن دار الزمان واتي زمن الحزم والعزم الله يعزهم
والعقار في نزززززول اكثر واكثر والايام بيننا
لامكان للمفسدين والفساد بيننا