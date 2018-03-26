بالفيديو..فتاة تمارس اليوجا على حافة البلكونة تحت تأثير ” الفلاكا “
أظهر مقطع فيديو متداول سيدة أمريكية تمارس اليوجا على سور بلكونة منزلها، تحت تأثير مخدر ” الفلاكا ” بولاية فلوريدا.
وظهرت السيدة وهي تقوم بحركات غريبة على حافة شرفة شقتها، وطالب منها موثق الفيديو النزول فردت بصوت غريب ” أنا بخير “.
يذكر أن مخدر الفلاكا هو مخدر صناعي واسمه العلمي “ألفا بي في بي”، ويسبب حالة من الهذيان ترتبط بالبارانويا والهلوسة الشديدة، التي قد تؤدي إلى ممارسة العنف وتحولهم إلى ” زومبي “.
It’s crazy what drugs do to people, I was working today and came across this girl hanging off the balcony at an apartment building, we probably saved her from falling because we were the first ones on the scene and had to call 911. These pompano streets are nothing less than crazy smh…
Posted by John Krobatsch on Monday, March 19, 2018
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2205 ] نشر منذ 35 دقيقة
مبين عليها ماهي صاحيه مالقيتي ايلا ها المكان 😰مجنونه
الحمد لله على نعمه الاسلام❤️
السعودي[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 16 دقيقة
الكلب يقولها show your tits
لا حياء ولا حشيمه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27878 ] نشر منذ 14 دقيقة
هههههههه ههههههههه
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣