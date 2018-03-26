بالفيديو..فتاة تمارس اليوجا على حافة البلكونة تحت تأثير ” الفلاكا “

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول سيدة أمريكية تمارس اليوجا على سور بلكونة منزلها، تحت تأثير مخدر ” الفلاكا ” بولاية فلوريدا.

وظهرت السيدة وهي تقوم بحركات غريبة على حافة شرفة شقتها، وطالب منها موثق الفيديو النزول فردت بصوت غريب ” أنا بخير “.

يذكر أن مخدر الفلاكا هو مخدر صناعي واسمه العلمي “ألفا بي في بي”، ويسبب حالة من الهذيان ترتبط بالبارانويا والهلوسة الشديدة، التي قد تؤدي إلى ممارسة العنف وتحولهم إلى ” زومبي “.