كشف ملابسات واقعة اقتحام مواطن مدرسة للبنات في مكة

نايف السالم(صدى):

أكدت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، ملابسات واقعة اقتحام مواطن للمدرسة 107 الابتدائیة للبنات أمس (الأحد)، لافتةً إلى أن سببها “خلافات أسرية”.

وقال المتحدث الإعلامي لإدارة تعليم مكة طلال الردادي، إن التحقيقات التي جرت في الواقعة أثبتت وجود خلافات أسرية دفعت الأب إلى اقتحام المدرسة من البوابة؛ لأخذ ابنته بدعوى امتلاكه صكاً للحضانة.

وأضاف الردادي أن المدرسة رفضت طلبه وتم استدعاء الجهات الأمنية للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت الفرق الأمنیة بمكة قد ألقت القبض على المواطن فور تلقیھا بلاغاً عن محاولة اعتدائه على منسوبات المدرسة، قبل أن تسلّمه لمركز شرطة الشرائع للتحقیق معه؛ تمھیداً لتحويله للنیابة العامة.