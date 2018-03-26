بريطانيا تنتصر للمملكة.. وتطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثي

علي القحطاني (صدى):

حثت بريطانيا أمس الأحد، إيران على الكف عن إرسال أسلحة” إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، واستخدام نفوذها بدلا من ذلك في سبيل إنهاء النزاع الدائر في هذا البلد.

وقالا وزيرا الخارجية والتنمية الدولية بوريس جونسون وبيني موردونت، في بيان مشترك بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على بدء التحالف العربي بقيادة السعودية تدخله العسكري ضد المتمردين في اليمن، إنه “إذا كانت إيران صادقة في التزامها دعم الحل السياسي في اليمن -كما صرحت بذلك علنا-، فعليها التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع، وتذكي التوترات الإقليمية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

وأعلن الوزيران في بيانهما: “نحن نتساءل لماذا تنفق إيران عائدات كبيرة في بلد لا تربطها به صلات أو مصالح تاريخية حقيقية، بدلا من أن تستخدم نفوذها لإنهاء النزاع لما فيه مصلحة الشعب اليمني”.

واستدعى ذلك تدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 دعما لسلطة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، في مقابلة المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين بتلقي الدعم من طهران.

وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 9300 شخص وإصابة 53 ألفا على الأقل، ووضع البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 27 مليون نسمة، على حافة المجاعة.

وتابع الوزيران البريطانيان في بيانهما: “نحن ندعم جهود التحالف التي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، بحسب ما أقره مجلس الأمن الدولي”.

وكان تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة، خلص إلى أن إيران لم تمنع وصول صواريخ بالستية إلى المتمردين في اليمن، لكن الخبراء لم يتمكنوا من تخصيص القنوات التي أتاحت إرسال الصواريخ إلى الحوثيين.