تزامنا مع نجاحات جولة ولي العهد بأمريكا..صواريخ الحوثي ” محاولة بائسة ” للتنفيس

عبدالسلام القزيز(صدى):

مما لاشك فيه أن النجاحات المتتالية لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الحالية لأمريكا، هي التي دفعت الأعداء في محاولة بائسة للتنفيس باستهداف عدة مناطق بالمملكة بصواريخها.

ففي الوقت الذي جاء رفض أمريكي واضح للممارسات الإيرانية بالمنطقة، وتدخلها السافر في اليمن وسوريا العراق ولبنان، تصدرت زيارة ولي العهد لأمريكا صفحات ومنصات مواقع الإعلام الإقليمية والعالمية، وسط نجاحات متعددة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً .

ذلك إضافة إلى الخسائر التي تكبدتها المليشيات الحوثية في جبهات متفرقة، حققتها قوات الشرعية اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي.

لذلك يبدو أن إيران أصيب بالإحباط الشديد مما دفعها للتنفيس، عبر استهداف المملكة بـ 7صواريخ بالستية نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراضها.