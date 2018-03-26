” قلوب أهل الكويت معكم يالمملكة ” يتصدر تويتر..ومغردون: ” نبضنا واحد “

علي القحطاني (صدى):

تصدر وسم ” قلوب أهل الكويت معكم يالمملكة ” ، قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وذلك تزامنا مع الهجمات الصاروخية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية مستهدفة عدة مناطق سكنية بالمملكة، ونجحت قوات الدفاع الجوي في اعتراضها وتدميرها.

وأعرب المغردون من خلال الهاشتاق عن حبهم واعتزازهم بالعلاقات السعودية الكويتية، في أجواء وطنية تثبت أن كل محاولات الأعداء فاشلة ولن تؤتي ثمارها أبدًا.

كانت وزارة الخارجية الكويتية أعربت عن إدانتها واستنكارها للهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة ،مؤكدةً وقوفها التام إلى جانبها.