بالصور..نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة بجامعة اليمامة

سعيد العجل(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بالدعم غير المحدود الذي يشهده قطاع التعليم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين “حفظهم الله”.

جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل جامعة اليمامة بتخريج الدفعة السابعة من حملة الماجستير والعاشرة من حملة البكالوريوس من طلابها وعددهم 319 طالباً وطالبة، الذي أقيم اليوم بقاعة الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير في بمقر الجامعة بالرياض.

وهنأ سموه الأباء والأمهات بتخرج ابنائهم مقدما شكره لرئيس مجلس الأمناء ومدير الجامعة وأعضاء هيئة التدريس, وقال سموه:” سعدت بما رأيت وأسال الله التوفيق للخريجين وماهذا إلا هو امتداد للدعم غير المحدود الذي يشهده قطاع التعليم من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده واهتمامهم في هذا القطاع بالدرجة الأولى ونسال الله التوفيق لابنائنا بفرحتهم ومستقبلهم باذن الله”.

وفور وصول سموه مقر الجامعة افتتح يوم المهنة العاشر والمعرض المصاحب, ثم القى مدير جامعة اليمامة الدكتور حسين الفريحي كلمة اوضح فيها أن الجامعة تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس وعددهم ( 220) طالباً وطالبة في الإدارة والحاسب منهم 14 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة الأولى من خريجي كلية القانون , و 99 طالباً وطالبة حاصلين على درجة الماجستير في الإدارة والإدارة التنفيذية والموارد البشرية. وكذلك الطلاب الحاصلين على الدبلوم وعددهم (34) طالب وطالبة.

وقال “الفريحي” :” مواكبة التحول الوطني 2020 دأبت جامعة اليمامة على دراسة متطلبات سوق العمل بالمملكة من خلال تواصلها مع المسؤولين في القطاعين العام والخاص وأبرمت العديد من الشراكات مع جهات فاعلة في سوق العمل وأخرى معنية بإعداد الموارد البشرية وتأهيلها وفق متطلبات توطين الوظائف ولهذا الغرض احدثت الجامعة تعديلاً على هيكلها الإداري بإضافة إدارات لتطوير الأعمال والتواصل وعلاقات الجامعة تمخضت عن إستحداث برامج جديدة في الهندسة الصناعية على مستوى البكالوريوس للبنين والبنات وأجرت تعديل على ماجستير نظم المعلومات بإضافة اختصاص الإدارة وتحليل البيانات.

من جهته ذكر رئيس مجلس امناء جامعة اليمامه خالد الخضير أن العالم اليوم في عصر العولمة لا مكان فيه إلا للقوي المحافظ على هويته المتميز في تعليمه المتنوع في اقتصاده المهتم في تأهيل شبابه والمملكة اليوم تشهد حراكاً كبيراً في المجالات كافة فعجلة التطور متسارعه والرؤية طموحه والمرحلة مهمة تتطلب شبابا طموحا متمسكا بدينه القويم ومتسلحاً بتعليم متين يعمل بكل طاقاته لتحقيق رؤية وطنه التي يقودها ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يقول وقوله فعل هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على الأصعدة كافة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك يشد عضده ولي عهده الأمين مهندس رؤية الحاضر للمستقبل والذي يقول مستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل إلا ان نجعله في مقدمة دول العالم بالتعليم والتأهيل والفرص التي تتاح للجميع.

وفي ختام الحفل كرم سمو نائب أمير منطقة الرياض الشركات الراعيه كما تم تكريم الاساتذه الحاصلين على جائزة التقدير السنوية ثم تشرف الخريجين بتسليم شهادات التخرج من يدي سموه، كما كرمت الجامعة الأمير محمد بن عبدالرحمن بدرع بهذه المناسبة ثم التقطت الصور التذكارية مع الخريجين.