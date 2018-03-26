محام ترامب: الرئيس لن يضم شخصين لفريقه القانوني

واشنطن(صدى):

قال جاى سيكولو المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن ترامب لن يضم اثنين من المحامين إلى فريقه القانونى المعنى بالتحقيق الذى يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم التدخل الروسى فى الانتخابات، رغم إعلانه الأسبوع الماضى ضمهما للفريق.

وتابع سيكولو فى بيان “يشعر الرئيس بخيبة أمل لأن تضارب المصالح يمنع جو ديجينوفا وفيكتوريا توينسنج من الانضمام إلى فريقه القانوني”.

وأضاف “لكن ذلك التضارب لا يحول دون مساعدتهما للرئيس فى مسائل قانونية أخرى”.

كان من المتوقع أن يساهم ديجينوفا وتوينسنج فى ملء فراغ متنام فى فريق ترامب القانونى المعنى بالتحقيق الذى يجريه مولر فى احتمال التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 2016.

وكان كبير محامى ترامب فى التحقيق جون دود استقال الخميس الماضي.

وقالت توينسنج فى بيان باسمها واسم ديجينوفا “نشكر الرئيس على ثقته فينا ونتطلع للعمل معه” فى مسائل أخرى.