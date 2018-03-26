تنظيم الحمدين يكشف عن وجهه القبيح بنفسه

طلال الضوي(صدى):

جاءت ردود الفعل وتعليقات الإعلام القطري، على الهجمات الصاروخية التي دمرتها قوات الدفاع الجوي السعودي، كاشفة عن الوجه القبيح لقطر، ونواياها تجاه المملكة.

ومن ضمن الدلائل حول النوايا السوداء للتنظيم القطري التي يكنها للملكة، تعليق المستشار الإعلامي للتنظيم عبدالله بن حمد العذبة في تغريداته عبر ” تويتر “.

وقال العذبة في تغريدته : ” دق خشومهم ولا تبالي ” في رسالة موجهة لملشيا الحوثي الإرهابية التي نفذت الهجمات الصاروخية مستهدفة الرياض، ونجران، وجازان.

ومن جانبه علق المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني عن مستوى الإنحطاط الذي وصل إليه تنظيم الحمدين الحاكم للسلطة في قطر.

وقال القحطاني : ” طعنونا في الظهر باليمن قبل الأزمة المباركة، واليوم يخرجون مافي صدورهم من حقد ويعترفون بدعمهم المادي والمعنوي للحوثي، وما تخفي صدورهم أكبر “.